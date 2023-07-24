На Криворожье пенсионер выпрыгнул из окна горящей квартиры: мужчина скончался в больнице

В Зеленодольске на Криворожье пенсионер травмировался, выпрыгнув из окна квартиры.

Появились подробности пожара, произошедшего вечером 23 июля, в Зеленодольске.

По данным издания «Свои», 68-летний владелец горящей квартиры выпрыгнул из окна 4-го этажа, надеясь спастись от огня. В результате падения он получил кататравму, черепно-мозговую травму, а также отравился продуктами горения.

Мужчину госпитализировали в криворожскую больницу, но впоследствии стало известно, что он умер.

Напомним, во время пожара в Зеленодольске удалось спасти еще двоих мужчин 45 и 46 лет спасли пожарные. Пострадавших вывели из подъезда на свежий воздух.

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