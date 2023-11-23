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  • На Криворожье отменили тендер на 400 млн гривен: на что собирались потратить в этот раз

На Криворожье отменили тендер на 400 млн гривен: на что собирались потратить в этот раз

Сегодня 14:21
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На Криворожье собирались почистить реку за 400 млн. гривен.

Новости Днепра про На Криворожье отменили тендер на 400 млн гривен: на что собирались потратить в этот раз

На тендер обратили внимание в сети.

Так, на днях Региональный офис водных ресурсов в Днепропетровской области отменил свой тендер на проведение работ по очистке реки Саксагань вблизи Кривого Рога. Стоимость работ оценили почти в 400 млн гривен. За эти деньги должны были выполнить улучшение гидрологического режима и экологического состояния водоема.

Бесспорно, экология и состояние рек это важно, однако неравнодушные граждане усомнились в целесообразности таких расходов во время войны, поэтому обратились в Госаудитслужбу с жалобами. Об этом идет речь на странице тендера на платформе закупок «Прозорро»

Закупки объявили 6 октября, и уже 14 октября появились первые предложения. Одна из компаний была готова провести работы за 385 миллионов 737 тысяч 495 гривен. Впрочем, впоследствии поступило несколько обращений в Госаудитслужбу.

И вот 20 ноября тендер отменили. Как говорится в объяснении, это произошло из-за отсутствия дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг.

В связи с отсутствием неотложной потребности во время военного положения есть необходимость отменять открытые торги с особенностями, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про На Криворожье отменили тендер на 400 млн гривен: на что собирались потратить в этот раз

Напомним, ранее в Никополе потратили 100 тысяч гривен на ремонт мемориала «Вечная слава».

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Новости Днепра про На Криворожье отменили тендер на 400 млн гривен: на что собирались потратить в этот разУкраїнська Новости Днепра про На Криворожье отменили тендер на 400 млн гривен: на что собирались потратить в этот разРусский

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