На Криворожье мужчина умер от лептоспироза: что известно

От лептоспироза скончался мужчина в Покровском районе. Он подхватил инфекционную болезнь во время рыбалки в Искровском водохранилище в Кировоградской области и поздно обратился к врачам, сообщают местные СМИ.
Бактерия лептоспироза попадает в водоем с мочой инфицированных грызунов, скота и т.д.
Из-за лептоспироза могут возникнуть проблемы с почками, печенью, часто диагностируется воспаление оболочек головного и спинного мозга. Несвоевременное обращение в больницу – высокий риск смерти. При недуге температура повышается до 38-40 градусов и держится таковой 3-7 дней. Можно почувствовать ломоту в теле, головную боль, мышцах, особенно икроножных. Больные с трудом стоят на ногах.
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