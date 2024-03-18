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  • На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателей

На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателей

Сегодня 08:28
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Один спасатель пострадал.

Новости Днепра про На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателей

Ночью враг нанес ракетные удары по приграничному населенному пункту Харьковской области. В результате удара повреждения получило здание пожарной части — выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Новости Днепра про На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателей

Новости Днепра про На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателей

Новости Днепра про На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателей

В эту ночь на дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки.

Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте, — отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар.

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Новости Днепра про На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателейУкраїнська Новости Днепра про На Харьковщине враг нанес ракетный удар по пожарной части: на дежурстве было 11 спасателейРусский

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