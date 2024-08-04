На границе с Венгрией задержаны трое мужчин из Днепропетровщины

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Группу нарушителей границы и их проводника остановили вчера вечером на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда.
Наряд пограничников обнаружил 10 мужчин вблизи села Тисобыкень. Мужчины пытались незаконно пересечь госграницу.
Нарушителей задержали. Пятеро из них являются жителями Закарпатья, трое жителей Днепропетровщины, другие из Киевщины и Волыни. Оперативники выяснили, что один из задержанных закарпатцев является проводником, который по указанию организаторов незаконной переправки должен был завести остальных мужчин к месту, где те могли бы незаконно попасть в соседнюю страну. Каждый из нарушителей должен был отдать за свое «путешествие» от 8 до 10 тысяч долларов США, — говорится в сообщении пограничников.
На задержанных нарушителей границы составлены админпротоколы за ст. 204-1 КУоАП.
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