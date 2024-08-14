Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают

Сегодня 12:44
просмотров

Украинским военным стали помогать собаки-роботы.

Новости Днепра про На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают

Российские войска уже могут столкнуться с нетрадиционным и беспрецендентным вызовом на фронте в Украине – собаками-роботами.

Об этом пишет германское издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Собаки-роботы Bad.2 от британской компании Brit Alliance разработаны для выполнения опасных для человека задач, которые нельзя выполнить даже с помощью дронов. Эти собаки умеют выходить на разведки, искать мини или другие ловушки, проникать в окопы, блиндажи или постройки врага. Управляют ими операторы, которые могут наблюдать процесс операции на видеокамере.

Мы были обеспокоены все большими сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможность более безопасного решения для разведываний в зонах повышенного риска. <..> Результаты поразительны. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачу на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии, – рассказал BILD руководитель Brit Alliance Кайл Торберн.

Кроме того, Bad.2 могут двигаться со скоростью до 15 километров в час и работать в радиусе 3,5 километра в течение пяти часов. Их стоимость колеблется от 4 до 8 тысяч евро.

В издании сообщают, что на фронте уже «бегают» более тридцати таких роботов.

Читайте также:

Новости Днепра про На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работаютУкраїнська Новости Днепра про На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работаютРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепропетровщины в составе преступной группы во главе с уроженцем рф наживался на военных ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 11:08
    Житель Днепропетровщины в составе преступной группы во главе с уроженцем рф наживался на военных ВСУ

    Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, участники которой наживались на…

    В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие
    Новости Украины
    Вчера 10:55
    В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие

    В Хмельнитчине произошла смертельная авария.

    Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режим
    Новости Украины
    07.08.2024 09:53
    Зачисление детей в школу в Украине перевели в онлайн-режим

    Теперь все действия по движению учащихся между школами можно делать…

    Стартовало представление заявлений для поступления на магистратуру: что нужно знать
    Новости Днепра
    01.08.2024 13:24
    Стартовало представление заявлений для поступления на магистратуру: что нужно знать

    Сегодня, 1 августа, начался прием заявлений на магистратуру.

    Последние новости

    Кондитер из Днепра сделал торт в виде популярного инопланетного существа (ФОТО)
    Кондитер из Днепра сделал торт в виде популярного инопланетного существа (ФОТО)

    Днепровский кондитер удивляет своими тортами.

    Сегодня 12:49
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине судили мошенницу, которая предлагала в аренду фейковую квартиру
    На Днепропетровщине судили мошенницу, которая предлагала в аренду фейковую квартиру

    В Павлограде на Днепропетровщине судили квартирную мошенницу.

    Сегодня 12:22
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области фиксируют вспышки бешенства у животных: где можно сделать вакцинацию
    В Днепропетровской области фиксируют вспышки бешенства у животных: где можно сделать вакцинацию

    В Днепропетровской области продолжают фиксировать случаи бешенства.

    Сегодня 11:56
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащего
    На Днепропетровщине угрожали расправой девушке, которая с другом осквернила могилу военнослужащего

    В поселке Межевая на Днепропетровщине мужчины угрожали физической расправой 16-летней девушке, которая вместе с другом осквернила могилу погибшего военнослужащего.

    Сегодня 11:49
    3
    просмотров
    Житель Днепропетровщины в составе преступной группы во главе с уроженцем рф наживался на военных ВСУ
    Житель Днепропетровщины в составе преступной группы во главе с уроженцем рф наживался на военных ВСУ

    Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, участники которой наживались на военнослужащих, их семьях и волонтерах.

    Сегодня 11:08
    3
    просмотров
    В городе на Днепропетровщине из-за нехватки водителей могут исчезнуть некоторые автобусные маршруты
    В городе на Днепропетровщине из-за нехватки водителей могут исчезнуть некоторые автобусные маршруты

    В Кривом Роге из-за нехватки водителей исчезают некоторые автобусные маршруты.

    Сегодня 10:32
    2
    просмотров
    Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та «метила» кусты
    Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та «метила» кусты

    В Днепре на Рабочей произошел скандал.

    Сегодня 10:10
    3
    просмотров
    Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку
    Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку

    Полиция Кривого Рога разыскивает 12-летнюю Карину Голенко.

    Сегодня 09:29
    3
    просмотров
    Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик
    Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик

    Полиция Каменского разыскивает 9-летнего Никиту Почтаренко.

    Сегодня 09:06
    9
    просмотров
    В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть
    В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть

    В Днепре показали, как будет выглядеть сквер "Чижик" после реконструкции.

    Сегодня 08:39
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх