На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают

Украинским военным стали помогать собаки-роботы.

Российские войска уже могут столкнуться с нетрадиционным и беспрецендентным вызовом на фронте в Украине – собаками-роботами.

Об этом пишет германское издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Собаки-роботы Bad.2 от британской компании Brit Alliance разработаны для выполнения опасных для человека задач, которые нельзя выполнить даже с помощью дронов. Эти собаки умеют выходить на разведки, искать мини или другие ловушки, проникать в окопы, блиндажи или постройки врага. Управляют ими операторы, которые могут наблюдать процесс операции на видеокамере.

Мы были обеспокоены все большими сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможность более безопасного решения для разведываний в зонах повышенного риска. <..> Результаты поразительны. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачу на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии, – рассказал BILD руководитель Brit Alliance Кайл Торберн.

Кроме того, Bad.2 могут двигаться со скоростью до 15 километров в час и работать в радиусе 3,5 километра в течение пяти часов. Их стоимость колеблется от 4 до 8 тысяч евро.

В издании сообщают, что на фронте уже «бегают» более тридцати таких роботов.

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