На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают

Российские войска уже могут столкнуться с нетрадиционным и беспрецендентным вызовом на фронте в Украине – собаками-роботами.
Об этом пишет германское издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Собаки-роботы Bad.2 от британской компании Brit Alliance разработаны для выполнения опасных для человека задач, которые нельзя выполнить даже с помощью дронов. Эти собаки умеют выходить на разведки, искать мини или другие ловушки, проникать в окопы, блиндажи или постройки врага. Управляют ими операторы, которые могут наблюдать процесс операции на видеокамере.
Мы были обеспокоены все большими сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможность более безопасного решения для разведываний в зонах повышенного риска. <..> Результаты поразительны. Наши собаки-роботы выполняют разведзадачу на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии, – рассказал BILD руководитель Brit Alliance Кайл Торберн.
Кроме того, Bad.2 могут двигаться со скоростью до 15 километров в час и работать в радиусе 3,5 километра в течение пяти часов. Их стоимость колеблется от 4 до 8 тысяч евро.
В издании сообщают, что на фронте уже «бегают» более тридцати таких роботов.
Читайте также:
Автор:
Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, участники которой наживались на…
В Хмельнитчине произошла смертельная авария.
Теперь все действия по движению учащихся между школами можно делать…
Сегодня, 1 августа, начался прием заявлений на магистратуру.
Днепровский кондитер удивляет своими тортами.
В Павлограде на Днепропетровщине судили квартирную мошенницу.
В Днепропетровской области продолжают фиксировать случаи бешенства.
В поселке Межевая на Днепропетровщине мужчины угрожали физической расправой 16-летней девушке, которая вместе с другом осквернила могилу погибшего военнослужащего.
Национальная полиция Украины разоблачила преступную группу, участники которой наживались на военнослужащих, их семьях и волонтерах.
В Кривом Роге из-за нехватки водителей исчезают некоторые автобусные маршруты.
В Днепре на Рабочей произошел скандал.
Полиция Кривого Рога разыскивает 12-летнюю Карину Голенко.
Полиция Каменского разыскивает 9-летнего Никиту Почтаренко.
В Днепре показали, как будет выглядеть сквер "Чижик" после реконструкции.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!