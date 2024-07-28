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На фронте погиб воин из Днепропетровщины Сергей Шевченко

Сегодня 17:39
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На Донецком направлении погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог».

Герой считался пропавшим без вести с 16 мая 2024 года.

Впоследствии выяснилось, что свое последнее сражение он принял у Очеретяного на Донетчине.

Новости Днепра про На фронте погиб воин из Днепропетровщины Сергей Шевченко

Мужчина работал бригадиром монтеров колеи в управлении железнодорожного транспорта горного департамента.

Сергей всегда участвовал в спартакиадах предприятия. Он все равно умело владел и теннисной ракеткой, и тяжелыми гирями, занимался самбо. Крепкий телом, крепкий по характеру. Он был настоящим патриотом, поэтому с первых дней войны сам пошел записываться в терроборону, впоследствии встал в ряды ВСУ, — рассказывает начальник участка пути УЗТ ТД Рустам Галимбаев.

У защитника осталась семья: жена и двое детей.

Старший сын сейчас также служит в рядах ВСУ и защищает Украину от захватчиков.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам Героя.

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