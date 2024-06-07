На фронте погиб футболист из Кривого Рога

На войне погиб футболист из Кривого Рога Владислав Хаткевич.

Владислав Хаткевич принял последнее сражение на Харьковском направлении. Ему было 24 года.

Печальное известие сообщили на странице ФК Кривбасс в Facebook.

Футболист выступал за разные возрастные группы Академии «Горняка», а впоследствии за местные команды на любительском уровне. Когда началось полномасштабное вторжение, вступил в ряды ВСУ и защищал Украину на Харьковском направлении.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге умерла Заслуженная работница культуры Украины и режиссер.

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