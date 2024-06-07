На фронте погиб футболист из Кривого Рога

Владислав Хаткевич принял последнее сражение на Харьковском направлении. Ему было 24 года.
Печальное известие сообщили на странице ФК Кривбасс в Facebook.
Футболист выступал за разные возрастные группы Академии «Горняка», а впоследствии за местные команды на любительском уровне. Когда началось полномасштабное вторжение, вступил в ряды ВСУ и защищал Украину на Харьковском направлении.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге умерла Заслуженная работница культуры Украины и режиссер.
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