На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины

Прощание с воином состоится сегодня.

31 мая 2023 года в бою с оккупантами погиб житель Никополя. Это ¦солдат в/ч А 4862 Лаптев Дмитрий Николаевич, 10.02.1976 г.р.

Прощание с воином будет сегодня.

Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой…

Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023,…

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023, не нужно повторно создавать другой персональный кабинет. просмотров

Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район В течение 7 июня российские оккупационные войска совершили 4 обстрела Никопольского района. просмотров

Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителям Энергодара советуют покинуть город Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город. просмотров

Держим фронт: ситуация на вечер 7 июня Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение. просмотров

Направляясь в Днепр, Mercedes на трассе насмерть сбил 15-летнего велосипедиста В среду, 7 июня, на трассе М-30 Знаменка-Луганск-Изварино произошла смертельная авария. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter сбил 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте. просмотров