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На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины

Сегодня 06:45
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Прощание с воином будет сегодня.

Новости Днепра про На фронте погиб Дмитрий Лаптев из Днепропетровщины

Об этом говорится в Телеграмм-канале «Никополь. Оперативная информация».
 
Печальное известие для Никополя. Город потерял защитника.
 
31 мая 2023 года в бою с оккупантами погиб житель Никополя. Это ¦солдат в/ч А 4862 Лаптев Дмитрий Николаевич, 10.02.1976 г.р.
 
Прощание с воином состоится сегодня.

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