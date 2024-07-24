Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра

Сегодня 17:48
просмотров

В Днепре большое количество балок, но лишь несколько из них могут похвастаться красивым пейзажем и удаленностью от городского шума. В балки жители Днепра приходят чтобы заняться спортом, на пикник, устраивают фотосессии и просто гуляют.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых красивых балок Днепра.

Самая живописная

Одна из самых живописных балок Днепра находится возле села Старые Кодаки. Балка называется Сажевка и ее пейзаж напоминает горы Новой Зелландии. Череда впадин образует необычный рельеф. Кататься на велосипедах тут может быть не так легко, как в других, но зато тут можно устроить фотосессию среди зеленой долины либо пикник с друзьями. Правда, в балке мало деревьев, поэтому следует запастись панамками и зонтами от солнца.

Особенностью балки является растительность разных оттенков зеленого и желтого – трава и зеленые насаждения расположенные на разных высотах и впадинах выгорают на солнце по-разному и создают таким образом необычный по цвету пейзаж. Рядом с балкой находится Кодацкий карьер – на его месте ранее была крепость Кодак и казацкое кладбище.

Свое название балка получила из-за того, что во времена Екатеринослава была источником не только древесины, но и сажи – ведь более 100 лет назад именно в балках обустраивали различные производства.

Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра

Балка с подземным источником

Белая балка в Днепре находится в Новокодацком районе Днепра. Ее длина – почти 7 км, а перепады между высотами и низинами холмов составляют порядка 40 метров. На холмах до сих пор живут люди, тут есть лес, подземный источник, озера и несколько речушек. Свое название балка получила в честь белых гранитных скал, расположенных тут, а также тем, что тут находится месторождение белой глины.

 Источники бьют в верхней части балки, у него есть даже свое название «Криничный», рядом находятся два ставка – Новый и Нижний или Старый и Верхний. Еще полвека назад в балке водились дикие животные: волки и лисы, но развитие городской застройки заставило животных уйти в другие леса и теперь в Белой балке водятся только мыши, ежи и птицы.

Ту часть балки, где водились животные и протекают источники, называют еще «Беспятой». У этого названия две версии происхождения. Согласно первой, местные жители, увидев тут волков, бежали так, что аж пятки сверкали. О другой версии названия балки писал историк Дмитрий Яворницкий. Именно в этой балке черт создал волка и оживив его сам стал жертвой зверя – тот укусил его за пятку, оставив хромоного без пятки.

В балке любят устраивать велопрогулки велосипедисты, а местные жители приходят сюда на пикники.

Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра

Похожая на Карпаты

Тоннельная балка находится между улицей Космической и проспектом Науки. Тут есть небольшое озеро на котором живут утки, протекают ручейки, растет много цветов. Свое название она получила в начале 1930-х годов. В 1970-х годах тут собирались построить огромный зоопарк, но дальше идеи дело не пошло, так как попросту не хватило денег. Позже в балке планировали построить крематорий, но строительство перенесли.

В балке можно встретить велосипедистов, бегунов, любителей фотосессий и тех, кто просто решил прогуляться вдали от городского шума. Тут немало заброшенных арт-объектов: колонны и ступени от работающего когда-то в балке кафе напоминают руины античного храма. В балке растет много деревьев – дуб, шелковица, абрикоса, клен и цветут цветы. Часть из растительности даже занесена в Красную книгу.  

Тут можно услышать соловья, дрозда, кукушку, дятла, сойку, скворца. В балке обитают белки и мыши. Раньше тут были лисы, косули и зайцы, но цивилизация в виде высотных домов и городского шума заставила зверей искать себе новое пристанище.

В одном из оврагов балки есть кладбище домашних животных с небольшими надгробиями и памятниками.

Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра

Почти парковая балка

Рыбальская или Рыбаковская балка находится возле парка Зеленый Гай в Днепре и считается его своеобразным продолжением. Свое название она получила во времена Екатеринослава из-за того, что тут были расположены кирпичные заводы братьев Рыбаковых. Добраться до балки можно через парк – есть возможность не только пройти пешим ходом, но и доехать на машине.

В летнее время тут устраиваются пикники, спортивные соревнования. В балке растет много деревьев, так что даже в пик солнцестояния тут не жарко и есть тень. Также балка может быть интересна для любителей бегать по пересеченной местности и велосипедистов, которые любят преодолевать вершины на велосипедах.

Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра

Возле цветника

Балка Долгая – одна из самых больших в Днепре. Она берет свое начало на проспекте Науки и заканчивается в центре города. В 1910 году на склоне балки было выделено место для организации сначала научной сельскохозяйственной станции, а потом и Ботанического сада. До полномасштабного вторжения в балке действовал проект ревитализации. Ее восстанавливали и пытались развивать, чтобы сделать местом для отдыха горожан.

Благодаря небезразличным активистам в балке есть уличная мебель – столы и лавочки, построен мост через реку Жабокряч, на земле есть деревянные настилы. Попасть в балку сложно, но возможно. Делать это лучше всего со стороны проспекта Науки. На обустроенной части балки устраивают пикники и проводят фотосессии.

Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра 

Читайте также:

Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок ДнепраУкраїнська Новости Днепра про На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок ДнепраРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре женщина чистила бассейн и погибла от удара током
    Новости Днепра
    Сегодня 15:54
    В Днепре женщина чистила бассейн и погибла от удара током

    В Днепре произошел несчастный случай.

    Скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим грубо высказалась об украинцах (видео)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:04
    Скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим грубо высказалась об украинцах (видео)

    Блогерша из Днепра Анна Алхим снова попала в скандал из-за…

    Аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 14:39
    Аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине

    Аномальная жара уничтожила основное количество урожая.

    Дети Днепропетровщины могут бесплатно поехать на отдых в Карпаты: кто и как может получить путевку
    Новости Днепра
    Сегодня 13:56
    Дети Днепропетровщины могут бесплатно поехать на отдых в Карпаты: кто и как может получить путевку

    Дети льготных категорий из Днепропетровской области могут получить путевку на…

    Последние новости

    В Днепре женщина чистила бассейн и погибла от удара током
    В Днепре женщина чистила бассейн и погибла от удара током

    В Днепре произошел несчастный случай.

    Сегодня 15:54
    1
    просмотров
    Скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим грубо высказалась об украинцах (видео)
    Скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим грубо высказалась об украинцах (видео)

    Блогерша из Днепра Анна Алхим снова попала в скандал из-за своих высказываний.

    Сегодня 15:04
    5
    просмотров
    Аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине
    Аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине

    Аномальная жара уничтожила основное количество урожая.

    Сегодня 14:39
    2
    просмотров
    Дети Днепропетровщины могут бесплатно поехать на отдых в Карпаты: кто и как может получить путевку
    Дети Днепропетровщины могут бесплатно поехать на отдых в Карпаты: кто и как может получить путевку

    Дети льготных категорий из Днепропетровской области могут получить путевку на отдых в Карпатах и ​​за границей.

    Сегодня 13:56
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за возгорания сухостоя поврежден газопровод
    На Днепропетровщине из-за возгорания сухостоя поврежден газопровод

    В пгт Магдалиновка Новомосковского района пожар повредил распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления.

    Сегодня 13:49
    2
    просмотров
    В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить
    В Днепре спасли тяжелораненого военного, который не мог сам дышать и говорить

    В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения.

    Сегодня 12:57
    3
    просмотров
    Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия
    Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия

    В преддверии учебного года будущие студенты из других городов начинают активно искать себе жилье. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются недорогие дома, так как их аренда может быть дешевле, чем аренда квартиры. А в современных условиях проживание в доме с газовым…

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    Обрезают провода и воруют из магазинов: как в Днепре «воюют» с генераторами
    Обрезают провода и воруют из магазинов: как в Днепре «воюют» с генераторами

    В Днепре неизвестные "воюют" с генераторами.

    Сегодня 12:21
    0
    просмотров
    В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться
    В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться

    В Днепре создадут "Женский строительный батальон" для того, чтобы переселенки получили новые профессии.

    Сегодня 12:03
    2
    просмотров
    В Днепре ряд трамваев, троллейбусов и автобусов временно изменили свой маршрут
    В Днепре ряд трамваев, троллейбусов и автобусов временно изменили свой маршрут

    В Днепре велики изменения в работе транспорта.

    Сегодня 11:41
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх