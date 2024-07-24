На фотосессию, пробежку, покатушки и пикник: ТОП-5 живописных балок Днепра

В Днепре большое количество балок, но лишь несколько из них могут похвастаться красивым пейзажем и удаленностью от городского шума. В балки жители Днепра приходят чтобы заняться спортом, на пикник, устраивают фотосессии и просто гуляют.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых красивых балок Днепра.

Самая живописная

Одна из самых живописных балок Днепра находится возле села Старые Кодаки. Балка называется Сажевка и ее пейзаж напоминает горы Новой Зелландии. Череда впадин образует необычный рельеф. Кататься на велосипедах тут может быть не так легко, как в других, но зато тут можно устроить фотосессию среди зеленой долины либо пикник с друзьями. Правда, в балке мало деревьев, поэтому следует запастись панамками и зонтами от солнца.

Особенностью балки является растительность разных оттенков зеленого и желтого – трава и зеленые насаждения расположенные на разных высотах и впадинах выгорают на солнце по-разному и создают таким образом необычный по цвету пейзаж. Рядом с балкой находится Кодацкий карьер – на его месте ранее была крепость Кодак и казацкое кладбище.

Свое название балка получила из-за того, что во времена Екатеринослава была источником не только древесины, но и сажи – ведь более 100 лет назад именно в балках обустраивали различные производства.

Балка с подземным источником

Белая балка в Днепре находится в Новокодацком районе Днепра. Ее длина – почти 7 км, а перепады между высотами и низинами холмов составляют порядка 40 метров. На холмах до сих пор живут люди, тут есть лес, подземный источник, озера и несколько речушек. Свое название балка получила в честь белых гранитных скал, расположенных тут, а также тем, что тут находится месторождение белой глины.

Источники бьют в верхней части балки, у него есть даже свое название «Криничный», рядом находятся два ставка – Новый и Нижний или Старый и Верхний. Еще полвека назад в балке водились дикие животные: волки и лисы, но развитие городской застройки заставило животных уйти в другие леса и теперь в Белой балке водятся только мыши, ежи и птицы.

Ту часть балки, где водились животные и протекают источники, называют еще «Беспятой». У этого названия две версии происхождения. Согласно первой, местные жители, увидев тут волков, бежали так, что аж пятки сверкали. О другой версии названия балки писал историк Дмитрий Яворницкий. Именно в этой балке черт создал волка и оживив его сам стал жертвой зверя – тот укусил его за пятку, оставив хромоного без пятки.

В балке любят устраивать велопрогулки велосипедисты, а местные жители приходят сюда на пикники.

Похожая на Карпаты

Тоннельная балка находится между улицей Космической и проспектом Науки. Тут есть небольшое озеро на котором живут утки, протекают ручейки, растет много цветов. Свое название она получила в начале 1930-х годов. В 1970-х годах тут собирались построить огромный зоопарк, но дальше идеи дело не пошло, так как попросту не хватило денег. Позже в балке планировали построить крематорий, но строительство перенесли.

В балке можно встретить велосипедистов, бегунов, любителей фотосессий и тех, кто просто решил прогуляться вдали от городского шума. Тут немало заброшенных арт-объектов: колонны и ступени от работающего когда-то в балке кафе напоминают руины античного храма. В балке растет много деревьев – дуб, шелковица, абрикоса, клен и цветут цветы. Часть из растительности даже занесена в Красную книгу.

Тут можно услышать соловья, дрозда, кукушку, дятла, сойку, скворца. В балке обитают белки и мыши. Раньше тут были лисы, косули и зайцы, но цивилизация в виде высотных домов и городского шума заставила зверей искать себе новое пристанище.

В одном из оврагов балки есть кладбище домашних животных с небольшими надгробиями и памятниками.

Почти парковая балка

Рыбальская или Рыбаковская балка находится возле парка Зеленый Гай в Днепре и считается его своеобразным продолжением. Свое название она получила во времена Екатеринослава из-за того, что тут были расположены кирпичные заводы братьев Рыбаковых. Добраться до балки можно через парк – есть возможность не только пройти пешим ходом, но и доехать на машине.

В летнее время тут устраиваются пикники, спортивные соревнования. В балке растет много деревьев, так что даже в пик солнцестояния тут не жарко и есть тень. Также балка может быть интересна для любителей бегать по пересеченной местности и велосипедистов, которые любят преодолевать вершины на велосипедах.

Возле цветника

Балка Долгая – одна из самых больших в Днепре. Она берет свое начало на проспекте Науки и заканчивается в центре города. В 1910 году на склоне балки было выделено место для организации сначала научной сельскохозяйственной станции, а потом и Ботанического сада. До полномасштабного вторжения в балке действовал проект ревитализации. Ее восстанавливали и пытались развивать, чтобы сделать местом для отдыха горожан.

Благодаря небезразличным активистам в балке есть уличная мебель – столы и лавочки, построен мост через реку Жабокряч, на земле есть деревянные настилы. Попасть в балку сложно, но возможно. Делать это лучше всего со стороны проспекта Науки. На обустроенной части балки устраивают пикники и проводят фотосессии.

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