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  • На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

Сегодня 17:23
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В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем, в зданиях, построенных еще во времена Екатеринослава до сих пор живут люди. Более 100 лет назад дома в городе строили как доходные – это значит, что в таком особняке было несколько квартир, которые владелец дома сдавал внаем. После Второй мировой войны эти дома превратились в коммуналки, но части из них все же удалось «остаться» домами с частными квартирами.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

На бывшей улице Бородинской – теперь она называется «Вартових неба» в Днепре сохранился небольшой старинный доходный дом. Здание высотой в 3,5 этажа было построено в 1890-х годах.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

Фасад его выполнен в «екатеринославском кирпичном стиле» и являет собой редкий образец характерного стиля застройки для нашего города – на фасаде можно увидеть колонны и головы львов.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

Предполагалось, что в доме будет жить сам владелец – на верхнем этаже, а нижний этаж будут сдавать в аренду под магазины и офисы. Все остальное занимали квартиры для постояльцев. Принадлежал дом В. Однороженку. Его биография и род деятельности неизвестны.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

Его семья во время революций и войн не покинула город, а осталась жить в этом доме. Во время освобождения города дом пострадал не сильно, в нем вполне можно было жить.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

После Второй мировой войны в здании получили квартиры несколько семей. В доме высокие потолки и просторные помещения. В 1950-1960-х годах в доме была проведена реконструкция – у владельцев квартир появились балконы.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

Также был заложен первоначальных вход в угловой части здания, но сохранилась резная дверь одного из входов.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

До сегодняшнего дня тут живут люди.

Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок

 

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Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)Українська Новости Днепра про На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)Русский

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