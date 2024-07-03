На фасаде львы и маленькие балкончики: в Днепре сохранился уникальный старинный особняк (ФОТО)

На бывшей улице Бородинской – теперь она называется «Вартових неба» в Днепре сохранился небольшой старинный доходный дом. Здание высотой в 3,5 этажа было построено в 1890-х годах.
Фасад его выполнен в «екатеринославском кирпичном стиле» и являет собой редкий образец характерного стиля застройки для нашего города – на фасаде можно увидеть колонны и головы львов.
Предполагалось, что в доме будет жить сам владелец – на верхнем этаже, а нижний этаж будут сдавать в аренду под магазины и офисы. Все остальное занимали квартиры для постояльцев. Принадлежал дом В. Однороженку. Его биография и род деятельности неизвестны.
Его семья во время революций и войн не покинула город, а осталась жить в этом доме. Во время освобождения города дом пострадал не сильно, в нем вполне можно было жить.
После Второй мировой войны в здании получили квартиры несколько семей. В доме высокие потолки и просторные помещения. В 1950-1960-х годах в доме была проведена реконструкция – у владельцев квартир появились балконы.
Также был заложен первоначальных вход в угловой части здания, но сохранилась резная дверь одного из входов.
До сегодняшнего дня тут живут люди.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок
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