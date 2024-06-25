На двух пляжах Днепропетровщины обнаружили холероподобный вибрион: опасно ли это

Об этом сообщается на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.
За прошедшую неделю в области исследовали на холеру 62 пробы из объектов окружающей среды, в том числе 21 пробу воды открытых водоемов и 41 пробу сточной воды.
В двух пробах пресной воды водоемов выделили вибрион, который не вызывает заболевания холерой, но может вызывать острые кишечные расстройства. Инфекцию обнаружили в реке Кильчень возле Подгородного и близ пляжа в черте города Зеленодольска.
О положительных результатах проинформированы органы местного самоуправления и местные управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.
Через неделю в регионе на холеру обследовали 163 человека с острой кишечной инфекцией, все результаты — отрицательные.
Читайте также:
Автор:
Два военнослужащих собирали боеприпасы и привозили на Днепропетровщину для их…
В Павлограде простились с девочкой, убитой в Германии.
Очередной несчастный случай произошел в Кривом Роге.
Пловчиха из Кривого Рога представит Украину на Олимпиаде в Париже.
Лето для детей – пора не только отдыха в летних лагерях, но и для многих – это сборы в школу. Вместе с документами ребенка при поступлении в школу родители должны предоставить и справку от врача.
В Бельгии умер выдающийся врач из Днепра Зиньковская Надежда Валерьяновна.
В Апостоловом на Днепропетровщине будет построена новая мобильная школа.
В сухопутных войсках ВСУ опровергли информацию о побеге мобилизованных бывших осужденных из одного из учебных центров.
В Днепре большое количество квартир сдается в аренду. Варианты есть на разные бюджеты – от самых экономных до дорогих. В цене на аренду квартиры в Днепре учитывается месторасположение дома, его состояние, состояние самой квартиры, район, где находится дом, наличие бытовой…
В Днепре на жилом массиве Западный был замечен совенок.
Нардеп Тищенко, которому объявили подозрение после скандала с избиением ветерана в Днепре, разбил телефон с поличным.
В Днепропетровской области мужчину убило током по неосторожности.
Сегодня, 25 июня, в одном из троллейбусов Днепра заметили потерянную рыжую собачку.
В Днепре становится все больше лужаек с лавандой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!