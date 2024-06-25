На двух пляжах Днепропетровщины обнаружили холероподобный вибрион: опасно ли это

В воде на двух пляжах Днепропетровщины обнаружили холероподобный вибрион.

Об этом сообщается на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.

За прошедшую неделю в области исследовали на холеру 62 пробы из объектов окружающей среды, в том числе 21 пробу воды открытых водоемов и 41 пробу сточной воды.

В двух пробах пресной воды водоемов выделили вибрион, который не вызывает заболевания холерой, но может вызывать острые кишечные расстройства. Инфекцию обнаружили в реке Кильчень возле Подгородного и близ пляжа в черте города Зеленодольска.

О положительных результатах проинформированы органы местного самоуправления и местные управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Через неделю в регионе на холеру обследовали 163 человека с острой кишечной инфекцией, все результаты — отрицательные.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: