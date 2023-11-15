На две недели перекроют проспект в центре Днепра: схема движения для общественного и частного транспорта

В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.

В департаменте транспорта анонсировали ремонтные работы трамвайных путей на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Грушевского. Поэтому произойдут кардинальные изменения в движении транспорта.

Ремонт продлится с 18 ноября по 15 декабря 2023 года.

На весь период выполнения работ трамвайный маршрут № 1 приостановит движение, возобновится работа трамвая № 7 «Вокзал – УДУНТ». Троллейбус «кольцо А» будет работать в усиленном режиме.

Также с 18 по 25 ноября будет работать временный трамвайный маршрут №1-К («Вокзал – ул. Центральная»). С 26 ноября по 15 декабря – временный троллейбусный маршрут № 1-К («Вокзал – пл. Героев Майдана»).

Относительно движения автомобильного транспорта, с 18 ноября по 3 декабря он будет перекрыт по полосам:

– просп. Дмитрия Яворницкого в направлении вокзала;

– ул. Вячеслава Липинского от ул. Харьковской до просп. Дмитрия Яворницкого (ТК «Пассаж»).

В настоящее время будут действовать следующие изменения в движении общественного транспорта:

— троллейбус «кольцо Б» приостановит движение;

— троллейбусные маршруты №1 и №4 будут сокращены до пл. Героев Майдана;

— автобусные маршруты № 87-Б, 101-А, 146-Б и 157-А в направлении железнодорожного вокзала будут курсировать в объезд ремонта по схеме «просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Гоголя – ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – просп. Дмитрия Яворницкого». Далее – по маршруту;

— автобусные маршруты № 124-А и № 136 в направлении правого берега будут объезжать по схеме «Центральный мост – ул. Князя Владимира Великого – ул. Владимира Мономаха – ул. Короленко – просп. Дмитрия Яворницкого». Далее автобус № 124-А будет двигаться по маршруту, а автобус № 136 – справа на ул. Михаила Грушевского, оттуда – по маршруту.

— автобусные маршруты № 91, 136-А, 151-А будут курсировать по схеме «Новый центр – ул. Королевы Елизаветы II – ул. Европейская – ул. Князя Владимира Великого – ул. Владимира Мономаха – ул. Короленко – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Михаила Грушевского», далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.

Движение автомобильного транспорта планируется открыть 4 декабря.

Схема движения:

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