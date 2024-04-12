На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)

На Слобожанском проспекте заметили ретро-такси.
По словам водителя «кабриолета», машина 1897 года выпуска, то есть ей 127 лет. Он отметил, что автомобиль долгое время был в гараже деда, но после небольшого тюнинга снова выехал на дороги Днепра.
Впервые ретро-такси был замечен в Днепре в 2020 году. С тех пор машина периодически появлялась на дорогах, привлекая к себе внимание прохожих. Впрочем, за четыре года автомобиль где-то «потерял» крышу.
Снаружи самодельный автомобиль напоминает первую и самую массовую модель Т завода «Форд». На крыше есть «шашечка», которая выдает предназначение машины. Несмотря на то, что ретро-такси много лет, оно «гоняет» по дорогам города, не отставая от новейшего транспорта.
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