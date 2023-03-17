На Донецком направлении погиб защитник из Днепропетровской области

12 марта погиб Герой из Днепропетровской области Валентин Гноевой. Произошло это вблизи села Терны Покровского района в Донецкой области. Ему было 30 лет.

Об этом пишут в Перещепинской городской территориальной общины.

«Новомосковская община глубоко скорбит о гибели Героя, склоняем головы в скорби и сочувствуем в горе родным и близким покойного. Вечная ему память и Царство Небесное», – говорится в сообщении.

Прощание с военнослужащим состоится 17.03.2023 в г. Днепр.

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