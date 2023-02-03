На Донбассе погиб житель Кривого Рога Александр Перов

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Правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від…
Летом 2017 года в Днепре прошел фестиваль стрит-арта Mural Fest…
Днепр меняется не только в архитектурном плане, но и «дорожном».…
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Летом 2017 года в Днепре прошел фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro, в рамках которого художники из Мариуполя, Одессы, Львова и Киева нарисовали муралы на многоэтажках города.
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