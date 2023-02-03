На Донбассе погиб житель Кривого Рога Александр Перов

27 січня поблизу населеного пункту Дружба Донецької області, захищаючи незалежність України, загинув Олександр Перов.

Печальное известие сообщили на предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог», где работал Александр.

Мужчина служил солдатом инженерно-саперного отделения, а на предприятии много лет работал машинистом тепловоза в железнодорожном цехе №2.

“Трудно и горько поверить, что такие люди, как Александр, нас покидают. К сожалению, это не единственная потеря в нашем цехе. Память о них продолжает жить в наших сердцах и наших делах. Я уверен, что после победы Украины в этой страшной войне дело Александра продолжит его брат Сергей, который тоже является работником нашего цеха и сейчас тоже воюет за свободу страны», — сказал Валерий Руденко, заместитель начальника ЗЦ №2.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: