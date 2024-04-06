На Днепропетровщине столкнулись 2 легковушки и 2 мотоцикла: двое человек погибли

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение четырех транспортных средств: двух легковых автомобилей («ИЖ-2126» и «Renault Laguna») и двух мотоциклов («Hyosung GV 650» и «Yamaha XV 1600A»), — говорится в сообщении спасателей.
Легковой автомобиль «ИЖ-2126» вылетел на обочину и загорелся. Внутри авто спасатели обнаружили тела двух человек.
Пострадали также 3 человека (водители транспортных средств), они были госпитализированы в больницу.
На месте работали сотрудники полиции, сейчас выясняются детали смертельного ДТП.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.
В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.
В Днепре женщина обнаружила необычные вещи в игрушках своего ребенка.
Полицейские Каменского района изъяли алкоголь и сигареты более чем на…
В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.
В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.
В Днепре женщина обнаружила необычные вещи в игрушках своего ребенка.
Полицейские Каменского района изъяли алкоголь и сигареты более чем на 360 тысяч гривен.
Сегодня в Днепре произошел пожар на улице Савкина Новокодацкого района города.
В Днепре серьезное ДТП произошло в Самарском районе города.
В городе Каменское Днепропетровской области задержан 50-летний нападающий.
Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.
Хорошего весеннего дня, друзья!
В Киеве трое детей пострадали от употребления сладостей с наркотическими веществами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!