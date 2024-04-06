На Днепропетровщине столкнулись 2 легковушки и 2 мотоцикла: двое человек погибли

Сегодня на автодороге Р-73 на участке между селом Дмитровка и городом Никополь Никопольского района произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение четырех транспортных средств: двух легковых автомобилей («ИЖ-2126» и «Renault Laguna») и двух мотоциклов («Hyosung GV 650» и «Yamaha XV 1600A»), — говорится в сообщении спасателей.

Легковой автомобиль «ИЖ-2126» вылетел на обочину и загорелся. Внутри авто спасатели обнаружили тела двух человек.

Пострадали также 3 человека (водители транспортных средств), они были госпитализированы в больницу.

На месте работали сотрудники полиции, сейчас выясняются детали смертельного ДТП.

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