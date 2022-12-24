В Днепропетровской области парню оторвало пальцы петардой

Поздно вечером 19 декабря в селе Божедаровка Каменского района молодой парень, приняв изрядную дозу алкоголя, решил взорвать петарду.
Прибывшим на вызов медикам он объяснил, что не успел вовремя выбросить подожженную петарду и она взорвалась у него в руках. Взрывом ему оторвало палец на левой руке.
Любителя петард госпитализировали в специализированное отделение 16-й больницы Днепра.
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