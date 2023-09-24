На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, супруги распивали спиртные напитки, после чего у них возник конфликт.
По итогам ссоры мужчина облил себя горючим веществом и поджег.
Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 82% тела 3-й степени.
К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину, и он погиб от полученных травм.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 24 сентября, в 11:44 на улице Исы Мунаева в…
Сегодня ночью в Пятихатках полиция задержала подозреваемого в убийстве и…
В Днепропетровской области 7-летняя девушка выпала из окна и погибла…
Сегодня ночью спасателям города Павлоград поступило сообщение о пожаре в…
Сегодня, 24 сентября, в 11:44 на улице Исы Мунаева в Днепре загорелся гараж.
Сегодня ночью в Пятихатках полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки.
В Днепропетровской области 7-летняя девушка выпала из окна и погибла от полученных травм.
На Теремках в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют.
Сегодня ночью спасателям города Павлоград поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме.
Войска РФ ночью обстреливали Днепропетровщину, от обстрелов серьезно пострадал 25-летний мужчина.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Защищая Украину погибли спортсмен из города Павлоград Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков.
Продолжается террор мирных общин Днепропетровской области.
Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать из Крыма.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!