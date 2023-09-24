На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице

В поселке Сурско-Михайловка Солонянского района 41-летний мужчина поджег себя из-за ссоры с женой.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, супруги распивали спиртные напитки, после чего у них возник конфликт.

По итогам ссоры мужчина облил себя горючим веществом и поджег.

Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 82% тела 3-й степени.

К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину, и он погиб от полученных травм.

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