Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)

Сегодня 10:20
просмотров

В Вольногорске на Днепропетровщине на местных Мальдивах джип утонул в песке.

Новости Днепра про На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)

В эти выходные на популярном пляже вольногорских Мальдив в песке утонул автомобиль. По словам очевидцев, водитель заехал слишком близко к воде, поэтому габаритная машина провалилась под землю.

Вот так на выходные кто-то отдохнул на каракумах. Не знаем, как до такого можно было додуматься, чтобы заехать на мокрый песок, толщина слоя которого огромна. Вывод: «Люди, ставьте машины в безопасном для них месте!», – комментируют событие в сообществе «Вольногорск.online».

Местные утверждают, что подобные курьезы случаются каждый год.

Сколько там работаю, так каждый год какой-то уникальный умудряется засадить свое авто по самое не горюй… И высказывание о том, что круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором, приобретает явные формы, — отмечают местные.

Удалось ли вытащить автомобиль из песка – не уточняется. Вероятно, придется привлекать тяжелую технику, чтобы высвободить внедорожник из песчаной ловушки.

Новости Днепра про На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)

Новости Днепра про На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)

Для справки: Вольногорские или днепровские Мальдивы — народное название живописного пляжа, образовавшегося на месте промышленного карьера. Искусственную яму заполнила кристально чистая родниковая вода, которая никогда не цветет. Именно поэтому это место популярно среди отдыхающих. Сюда на отдых съезжаются со всей Днепропетровской области.

Читайте также:

Новости Днепра про На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)Українська Новости Днепра про На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Нужна ваша помощь! 

Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете…

На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 06:45
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка…

Последние новости

Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности
Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности

Сегодня враг массированно атаковал Украину.

Сегодня 10:30
6
просмотров
Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку
Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Нужна ваша помощь! 

Сегодня 10:00
4
просмотров
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.

Сегодня 09:27
8
просмотров
В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)
В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".

Сегодня 09:00
4
просмотров
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:30
4
просмотров
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.

Сегодня 08:00
5
просмотров
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

Сегодня 07:15
7
просмотров
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции
На Днепропетровщине в блиндаже на блокпосту обнаружили военного с пулевым ранением головы: комментарий полиции

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.

Сегодня 06:45
9
просмотров
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 19 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики
В Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики

В Днепре резко упали цены на голубику.

Вчера 22:00
17
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх