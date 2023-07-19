На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)

В Вольногорске на Днепропетровщине на местных Мальдивах джип утонул в песке.

В эти выходные на популярном пляже вольногорских Мальдив в песке утонул автомобиль. По словам очевидцев, водитель заехал слишком близко к воде, поэтому габаритная машина провалилась под землю.

Вот так на выходные кто-то отдохнул на каракумах. Не знаем, как до такого можно было додуматься, чтобы заехать на мокрый песок, толщина слоя которого огромна. Вывод: «Люди, ставьте машины в безопасном для них месте!», – комментируют событие в сообществе «Вольногорск.online».

Местные утверждают, что подобные курьезы случаются каждый год.

Сколько там работаю, так каждый год какой-то уникальный умудряется засадить свое авто по самое не горюй… И высказывание о том, что круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором, приобретает явные формы, — отмечают местные.

Удалось ли вытащить автомобиль из песка – не уточняется. Вероятно, придется привлекать тяжелую технику, чтобы высвободить внедорожник из песчаной ловушки.

Для справки: Вольногорские или днепровские Мальдивы — народное название живописного пляжа, образовавшегося на месте промышленного карьера. Искусственную яму заполнила кристально чистая родниковая вода, которая никогда не цветет. Именно поэтому это место популярно среди отдыхающих. Сюда на отдых съезжаются со всей Днепропетровской области.

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