На Днепропетровщину могли попасть опасные консервы

Об этом предупреждает Госпотребслужба.
По сообщению от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, зафиксированы случаи пищевого отравления гистамином в результате потребления тунца.
Эти консервы экспортировались из Испании (экспортер: Frime S.A.U., Spain) в Украину (импортер: ООО «ОДИСЕЙ ЛЮКС»). Они могут быть или находятся на полках магазинов Днепропетровщины. Продавцы такой продукции должны изъять ее из продажи, но это может занять время.
Поэтому будьте осторожны, если хотите приобрести тунец, лучше проверить информацию об экспортере.
Если вы обнаружили такой продукт на полках магазинов, обратитесь в Госпотребслужбу в Днепропетровской области по тел. (099) 723 16 99.
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Яна Юхименко
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