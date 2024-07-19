На Днепропетровщине жители получают пенсию выше средней по стране: сколько именно

Днепропетровщина среди восьми областей, где жители получают пенсию выше средней по стране.

Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году. На Днепропетровщине средняя пенсия составляет 6401 грн, что на 10% больше средней по стране. Приблизительно такая же ситуация еще в 7 регионах Украины: Донетчина, Житомирщина, Киев, Ровенщина, Луганщина, Запорожская и Киевская области.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7940,27 гривен, что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине. В Харьковской — выплаты держатся на уровне средних.

“10,26 млн пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало июля 2024 года. Сейчас почти 4,5 миллиона пенсионеров получают пенсии менее 4 тысяч гривен. Стоит отметить, что более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. В то же время доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен сократилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года.1,2 миллиона граждан получают среднюю пенсию более 10 тысяч гривен”, — сообщает “Опендатабот”.

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