На Днепропетровщине женщина во время ссоры зарезала собственного мужа

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Около 17:00 7 июня на спецлинию «102» поступило сообщение от медиков «скорой» о том, что в одной из квартир Никополя находится мужчина без признаков жизни. Также они отметили, что на его теле присутствуют ножевые ранения.
После того, как правоохранители прибыли на место происшествия, выяснилось, что между 41-летним мужчиной и его супругой возник конфликт, в ходе которого женщина взяла кухонный нож. Она нанесла мужу многочисленные ножевые ранения не совместимые с жизнью, мужчина умер на месте.
Полицейские изъяли оружие.
10 июня следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ч.1 ст.115 (убийство) УК Украины, — написали в публикации.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, мы писали, что в Днепре попрощаются с 24-летней девушкой, которую неделю назад сбили на ж/м Победа.
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