На Днепропетровщине женщина в одежде с символикой СССР раздавала в парке коммунистические агитки

В Каменском задержана женщина, которая продвигала идею возрождения СССР.

Об этом сообщили в Каменском районном управлении полиции.

Так, 13 января полицейским позвонили местные жители, которые сообщили, что видели женщину, которая раздавала открытки с символикой коммунистического режима.

На место выехали полицейские, которые действительно увидели женщину в одежде с символикой СССР, которая раздавала людям агитки. Она таким образом призывала к возрождению советского союза. Инспекторы забрали агитаторшу в отделение.

27 января 45-летней жительнице Каменского объявил о подозрении в распространении коммунистической или нацистской символики.

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 5 лет. Дальнейшую судьбу женщины решит суд.

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