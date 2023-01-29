На Днепропетровщине женщина в одежде с символикой СССР раздавала в парке коммунистические агитки

Об этом сообщили в Каменском районном управлении полиции.
Так, 13 января полицейским позвонили местные жители, которые сообщили, что видели женщину, которая раздавала открытки с символикой коммунистического режима.
На место выехали полицейские, которые действительно увидели женщину в одежде с символикой СССР, которая раздавала людям агитки. Она таким образом призывала к возрождению советского союза. Инспекторы забрали агитаторшу в отделение.
27 января 45-летней жительнице Каменского объявил о подозрении в распространении коммунистической или нацистской символики.
Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 5 лет. Дальнейшую судьбу женщины решит суд.
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