На Днепропетровщине женщина упала в заброшенный 6-метровый колодец

Женщина отказалась от госпитализации.

Сегодня утром на линию «101» сообщили, что на улице Центральной поселка Саксагань Каменского района женщина упала в заброшенный колодец и нуждается в помощи.

На место выехали спасатели. Прибыв, они установили, что женщина находится на глубине ориентировочно 6 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели достали женщину и передали медикам. После осмотра она отказалась от госпитализации.

К месту вызова привлекли 5 спасателей и 1 единицу техники.

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