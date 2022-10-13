На Днепропетровщине женщина с ножом напала на своего возлюбленного

В Криворожском районе во время ссоры женщина напала на своего 32-летнего сожителя с ножом и ранила его.

Инцидент произошел 11 октября около 18:40 на улице Садовой в селе Украинка. Мужчина и женщина, проживавшие вместе, начали ссориться на бытовой почве. В ходе конфликта 33-летняя женщина схватила нож и ударила в шею своего любимого, нанеся мужчине серьезные ранения.

Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли нож и задержали женщину.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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