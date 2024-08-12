На Днепропетровщине женщина посреди улицы набросилась на 15-летнего подростка и искусала его

На выходных к Никопольской станции экстренной медицинской помощи поступил вызов об укусе у 15-летнего парня. Об этом сообщила сотрудница скорой помощи Валентина Марченко.
Приехавшие на место происшествия медики увидели юношу с двумя укушенными ранами: одна на шее, другая на плече. Раны были с заметными следами от зубов, подкожными гематомами и небольшими кровавыми ссадинами. Рядом с пострадавшим была мать находившегося в возбужденном состоянии парня и наряд полиции.
По словам пострадавшего, он гулял с друзьями на улице, когда к ним подошла нетрезвая женщина и начала ссориться. Парень ответил ей, после чего женщина неожиданно напала на него, укусив сначала за шею, а затем за плечо. Затем она убежала, а юноша побежал домой. Мама парня, увидев ранение сына, вызвала скорую и полицию.
Фельдшер тщательно промыла раны, провела первичную хирургическую обработку, обработала дезинфицирующим раствором и наложила асептические повязки. Парень отказался от госпитализации, но пообещал обратиться к семейному врачу.
Бригада экстренной медицинской помощи выполнила свою работу отлично, а дальше делом будет заниматься полиция.
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