На Днепропетровщине женщина посреди улицы набросилась на 15-летнего подростка и искусала его

В Никополе на Днепропетровщине женщина искусала подростка.

На выходных к Никопольской станции экстренной медицинской помощи поступил вызов об укусе у 15-летнего парня. Об этом сообщила сотрудница скорой помощи Валентина Марченко.

Приехавшие на место происшествия медики увидели юношу с двумя укушенными ранами: одна на шее, другая на плече. Раны были с заметными следами от зубов, подкожными гематомами и небольшими кровавыми ссадинами. Рядом с пострадавшим была мать находившегося в возбужденном состоянии парня и наряд полиции.

По словам пострадавшего, он гулял с друзьями на улице, когда к ним подошла нетрезвая женщина и начала ссориться. Парень ответил ей, после чего женщина неожиданно напала на него, укусив сначала за шею, а затем за плечо. Затем она убежала, а юноша побежал домой. Мама парня, увидев ранение сына, вызвала скорую и полицию.

Фельдшер тщательно промыла раны, провела первичную хирургическую обработку, обработала дезинфицирующим раствором и наложила асептические повязки. Парень отказался от госпитализации, но пообещал обратиться к семейному врачу.

Бригада экстренной медицинской помощи выполнила свою работу отлично, а дальше делом будет заниматься полиция.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: