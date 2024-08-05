На Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда жгла сорняки

Женщина обгорела в охваченном огнем поле в Никопольском районе, сообщила работница Никопольской станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко.
В одном из сел 60-летняя местная жительница решила убрать сорняки на поле и подожгла их. Впрочем, огонь быстро распространился, зацепив на женщину, и опрокинулся на соседнюю скирду сена. Пострадавшая пыталась своими силами потушить огонь, получив при этом еще больше ожогов.
Впоследствии, увидев пожар, на огород прибежали другие люди, которые бросились тушить пламя и помогать пострадавшей – женщину облили несколькими ведрами воды, чтобы обуздать огонь.
Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, где она находится в тяжелом состоянии. У пострадавшей были диагностированы термические ожоги конечностей, грудная клетка, живот, лицо, шея 2-3 степени (70% кожи), а также ожоги дыхательных путей.
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