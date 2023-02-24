На Днепропетровщине женщина чуть не погибла из-за включенной на ночь электропечи

Об этом рассказал заведующий подстанцией ЭМД в Покрове Олег Макида.
Около часа ночи 24 февраля, в областную станцию ЭМД поступил вызов о пожаре в городе Покрове. Приехав на место инцидента, медики выяснили, что горит квартира в пятиэтажном доме. В горящей комнате находились два человека. Спасатели успели их вывести на улицу.
59-летняя владелица квартиры нуждалась в медицинской помощи. Женщина жаловалась на боль в участках лба, шеи и рук. При осмотре фельдшеры установили, что пациентка получила термические ожоги кожи и дыхательных путей. Они предоставили ей необходимую помощь и отправили в местную больницу.
Известно, что пожар начался из-за электрической печи, которую женщина оставила включенной на ночь.
Желаем пострадавшей скорейшего выздоровления, а бригаде благодарим за оперативность и профессионализм, — написал врач.
На фото фельдшеры, приехавшие по вызову.
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