На Днепропетровщине жена убила мужа из-за ревности

Во время застолья между супругами возникло недоразумение, в ходе которого подозреваемая нанесла мужу смертельное ножевое ранение. По информации полиции, преступление произошло в селе Чаплино, 7 августа.
Выездом на место правоохранители отделения полиции №1 Синельниковского районного управления полиции установили обстоятельства преступления, провели необходимые следственные действия и задержали подозреваемую женщину в порядке ст. 208 УПК Украины, — сообщает Нацполиция.
Известно, что женщина могла убить мужчину из-за ревности. Теперь 44-летняя жительница Чаплиного под стражей. За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы, если в суде докажут вину подозреваемой.
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