На Днепропетровщине жена накричала на мужа и получила штраф

В материалах дела сказано, что днем 22 сентября, женщина, находясь в собственном доме, начала кричать на мужа, ругаться с ним и угрожать.
Суд признал жительницу Кривого Рога виновной в совершении домашнего насилия (часть 1 статьи 173-2 КУоАП). Ей вынесли наказание в виде штрафа в размере 170 гривен. Кроме того, обидевшей мужа жене предстоит внести судебный сбор. Его размер составляет без малого 500 гривен.
Отметим, что в ходе судебного заседания женщина свою вину признала. Что стало причиной семейного конфликта пока неизвестно. Также в материалах нет информации о том, нанесла ли супруга мужу какой-либо вред, кроме морального.
Источник: 0564.ua
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