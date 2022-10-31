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На Днепропетровщине жена накричала на мужа и получила штраф

Сегодня 08:00
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В Кривом Роге местную жительницу суд оштрафовал за домашнее насилие, поскольку она ругалась с мужем.

Новости Днепра про На Днепропетровщине жена накричала на мужа и получила штраф

В материалах дела сказано, что днем 22 сентября, женщина, находясь в собственном доме, начала кричать на мужа, ругаться с ним и угрожать. 

Суд признал жительницу Кривого Рога виновной в совершении домашнего насилия (часть 1 статьи 173-2 КУоАП). Ей вынесли наказание в виде штрафа в размере 170 гривен. Кроме того, обидевшей мужа жене предстоит внести судебный сбор. Его размер составляет без малого 500 гривен.

Отметим, что в ходе судебного заседания женщина свою вину признала. Что стало причиной семейного конфликта пока неизвестно. Также в материалах нет информации о том, нанесла ли супруга мужу какой-либо вред, кроме морального. 

                                                                                                                                                     Источник: 0564.ua

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