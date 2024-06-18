На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных

Речь идет о ландшафтном заказнике «Терновский», расположенном в Павлоградском районе.
Земли ландшафтного заказника «Терновский» стоимостью около 2 млрд грн передали в частную собственность с нарушениями.
Прокуроры установили, что сообщество на основании поддельных документов провело регистрацию права аренды земельного участка природно-заповедного фонда площадью 123 га для сельскохозяйственного производства.
Передача земли была незаконной, ведь перепрофилирование природоохранных земель противоречит Закону Украины «О природно-заповедном фонде» и других нормативных актов.
В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд с полностью удовлетворенным иском.
В настоящее время судебное решение исполнено, земли ландшафтного заказника «Терновский» возвращены в собственность государства.
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