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На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных

Сегодня 16:55
просмотров

Государству вернули ландшафтный заказник "Терновский".

Новости Днепра про На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных

Речь идет о ландшафтном заказнике «Терновский», расположенном в Павлоградском районе.

Земли ландшафтного заказника «Терновский» стоимостью около 2 млрд грн передали в частную собственность с нарушениями.

Прокуроры установили, что сообщество на основании поддельных документов провело регистрацию права аренды земельного участка природно-заповедного фонда площадью 123 га для сельскохозяйственного производства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных

Передача земли была незаконной, ведь перепрофилирование природоохранных земель противоречит Закону Украины «О природно-заповедном фонде» и других нормативных актов.

В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд с полностью удовлетворенным иском.

В настоящее время судебное решение исполнено, земли ландшафтного заказника «Терновский» возвращены в собственность государства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственных

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Новости Днепра про На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственныхУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине земли заказника незаконно арендовали под видом сельскохозяйственныхРусский

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