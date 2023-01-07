На Днепропетровщине зарезали и расчленили мужчину: подозреваемых в жестоком убийстве задержали (ВИДЕО)

Полиция выяснила, что к преступлению причастны двое местных жителей — женщина и мужчина.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Как отмечают правоохранители, 39-летняя подозреваемая несколько раз ударила жертву ножом, а ее 40-летний сожитель помог расчленить тело и вынести останки убитого на пустырь. В квартире злоумышленников провели обыск, во время которого обнаружили вещественные доказательства: орудие убийства, личные вещи и документы потерпевшего.
Личность жертвы также установили. Им оказался 36-летний уроженец города Терновка, который с июля этого года жил в Павлограде.
Выяснилось, что подозреваемые еще 24 декабря пригласили мужчину к себе в гости. Во время застолья между ними возник конфликт: женщина схватила нож и нанесла гостю многочисленные ранения, в результате которых он скончался.
«Чтобы скрыть преступление и избежать уголовной ответственности, сожители расчленили тело, а на следующий день вынесли и выбросили его в яму. Вещи убитого вывезли в другой район города», — уточняют правоохранители.
Следствие продолжается. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет.
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