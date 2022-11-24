На Днепропетровщине запустили четыре из пяти областных водоканалов

В Днепропетровской области запустили почти все водоканалы.

По словам председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, четыре из пяти водоканалов, которые подчиняются областному совету, сейчас работают в полном объеме.

Работы продолжаются только на одном из наших объектов: электроэнергия там уже есть, сейчас система заполняется водой, – отметил Лукашук.

По состоянию на 20.00 со светом было 25% жителей нашего региона. Объекты критической инфраструктуры в области – с электричеством. Исключение составляют Кривой Рог и Никополь.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Отметим, по словам Укрэнерго, уже удалось вернуть 50% необходимых мощностей. Свет вернули объектам критической инфраструктуры. Запустили почти все тепло, электро и гидростанцию. Начали запуск атомных, они уже набирают мощность.

В Днепре тоже запустили насосные станции, скоро должна быть вода.

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