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На Днепропетровщине запустили четыре из пяти областных водоканалов

Сегодня 20:35
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В Днепропетровской области запустили почти все водоканалы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине запустили четыре из пяти областных водоканалов

По словам председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, четыре из пяти водоканалов, которые подчиняются областному совету, сейчас работают в полном объеме.

Работы продолжаются только на одном из наших объектов: электроэнергия там уже есть, сейчас система заполняется водой, – отметил Лукашук.

По состоянию на 20.00 со светом было 25% жителей нашего региона. Объекты критической инфраструктуры в области – с электричеством. Исключение составляют Кривой Рог и Никополь.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Отметим, по словам Укрэнерго, уже удалось вернуть 50% необходимых мощностей. Свет вернули объектам критической инфраструктуры. Запустили почти все тепло, электро и гидростанцию. Начали запуск атомных, они уже набирают мощность.

В Днепре тоже запустили насосные станции, скоро должна быть вода.

 

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