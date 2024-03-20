На Днепропетровщине заметили птицу, которая маскируется под дерево и издалека напоминает мышь (ФОТО)

На днях на Днепропетровщине, в одном из парков Криворожского района, местные жители увидели очень интересную птицу, которая маскируется под дерево и издалека напоминает мышь. Это — пищуха.
Фото опубликовал Евгений Шумило в Facebook-сообществе «Природа Криворожья».
Пищуха, парк, 16.03.24, — подписал он снимок.
Отметим, пищуха — это небольшая лесная птица с камуфлирующим оперением и негромким пением, благодаря чему она легко остается незамеченной. Во время передвижения по стволу дерева издалека напоминает мышь. Эта птица не очень осторожна и часто не обращает внимания на присутствие человека. Имеет характерный неровный пульсирующий полет, в котором чередуются бабочкообразные серии взмахов крыльями со скольжением на крыло и падениями. В Украине пищуха обычно живет в лесных и лесостепных полосах, северной степной полосе, в низовьях Днепра, Днестра и Дуная. Предпочтение отдает лесам, но можно ее встретить и в парках.
Фото из сети, чтобы лучше рассмотреть птицу:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области заметили зверей, которые ранее не появлялись в этом регионе.
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