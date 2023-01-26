На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику

В Кривом Роге закроют старейшую агломерационную фабрику металлургического производства местного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе криворожского «АрселорМиттала».

Представители комбината сообщили, что эта фабрика обеспечивала агломератом доменный цех №1 – по 8 тысяч тонн в сутки.

Остановят фабрику из-за войны и сокращения производства, а также для выполнения обязательств компании снизить промышленную нагрузку в регионе.

Ожидается, что жителям Кривого Рога станет легче дышать.

«Благодаря остановке работы этой аглофабрики ежегодные выбросы загрязняющих веществ уменьшатся на 29,4 тысячи тонн, что составляет 13% от общих выбросов «АрселорМиттал Кривой Рог» (при максимальной загрузке производственных мощностей)», — говорится в сообщении.

Вместо четырех аглоцехов на комбинате теперь будут работать только три.

Для справки: аглофабрика – это агломерационные установки, агломерирующие мелкую железную руду с другими тонкими материалами при высокой температуре, чтобы создать продукт, который можно использовать в доменной печи. Конечный продукт, агломерат, представляет собой небольшой, неправильный узел железа, смешанный с небольшим количеством других минералов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: