На Днепропетровщине закроют старейшую металлургическую аглофабрику

Об этом сообщили в пресс-службе криворожского «АрселорМиттала».
Представители комбината сообщили, что эта фабрика обеспечивала агломератом доменный цех №1 – по 8 тысяч тонн в сутки.
Остановят фабрику из-за войны и сокращения производства, а также для выполнения обязательств компании снизить промышленную нагрузку в регионе.
Ожидается, что жителям Кривого Рога станет легче дышать.
«Благодаря остановке работы этой аглофабрики ежегодные выбросы загрязняющих веществ уменьшатся на 29,4 тысячи тонн, что составляет 13% от общих выбросов «АрселорМиттал Кривой Рог» (при максимальной загрузке производственных мощностей)», — говорится в сообщении.
Вместо четырех аглоцехов на комбинате теперь будут работать только три.
Для справки: аглофабрика – это агломерационные установки, агломерирующие мелкую железную руду с другими тонкими материалами при высокой температуре, чтобы создать продукт, который можно использовать в доменной печи. Конечный продукт, агломерат, представляет собой небольшой, неправильный узел железа, смешанный с небольшим количеством других минералов.
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