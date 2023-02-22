На Днепропетровщине зафиксировали новые случаи бешенства у кошек

Об этом сообщили специалисты «Новомосковского районного отдела ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ».
По словам эпидемиологов, недавно они сообщали о случае бешенства у домашнего кота в селе Песчанка. Теперь похожий случай зафиксировали в селе Орловщина. Кроме того, сейчас проверяется еще одно заражение животного в селе Знаменовка.
Домашний кот, у которого заметили симптомы бешенства, находится в лабораторном исследовании в Днепропетровской областной ветеринарной лаборатории. В обоих случаях, причина заражения – дикие хищники, с которыми контактировать коты.
Специалисты отметили, что меры по регулированию численности диких мясоядных животных на территории указанных общин не проводят, а без них ликвидация потенциальной вспышки смертельно опасного заболевания невозможна.
Для справки: бешенство – острое инфекционное заболевание животных и людей, вызванное вирусом бешенства. Заболеть можна из-за укусов и слюны мясоядных животных. У больных начинаются глубокие расстройства нервной системы, включающие в себя агрессивность, возбуждение, понижение когнитивных функций. Если человек не получит прививки от бешенства, то смерть почти неизбежна.
Напомним, ранее случаи бешенства фиксировали у домашнего кота и лисы.
Читайте также:
Автор:
Народный депутат Александр Трухин согласился заключить соглашение о признании своей…
В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.
В Никополе задержали мародера.
Житель Киева интересным образом поддержал поисковых собак в Павлограде.
С конца января этого года жители Днепра могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Обмен происходит в рамках всеукраинской программы, главная цель которой – уменьшить нагрузку на энергосистему Украины. Массовая замена ламп позволит снизить потребление электрики по…
В Днепре нетрезвого водителя.
Народный депутат Александр Трухин согласился заключить соглашение о признании своей виновности по делу о попытке подкупа полицейских в августе 2021 года.
В Днепре отложили переименование улицы Маршала Малиновского.
В Днепре продолжают дерусифицировать топонимы.
22 февраля во время 34-й очередной сессии горсовета был принят порядок выплат материальной помощи пострадавшим в результате попадания российской ракеты Х-22 в здание № 118 на улице Набережная Победы.
Сейчас в Днепре на рынке недвижимости дешевеет дорогое жилье и становится дороже то, что раньше продавалось дешево. По крайней мере, такую тенденцию можно увидеть если просмотреть объявления о продаже домов. Купить дешевый дом и при этом не потратить много средств…
В Никополе задержали мародера.
Сегодня, 22 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
Житель Киева интересным образом поддержал поисковых собак в Павлограде.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!