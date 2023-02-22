На Днепропетровщине зафиксировали новые случаи бешенства у кошек

В Днепропетровской области зафиксировали новые случаи бешенства у кошек.

Об этом сообщили специалисты «Новомосковского районного отдела ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ».

По словам эпидемиологов, недавно они сообщали о случае бешенства у домашнего кота в селе Песчанка. Теперь похожий случай зафиксировали в селе Орловщина. Кроме того, сейчас проверяется еще одно заражение животного в селе Знаменовка.

Домашний кот, у которого заметили симптомы бешенства, находится в лабораторном исследовании в Днепропетровской областной ветеринарной лаборатории. В обоих случаях, причина заражения – дикие хищники, с которыми контактировать коты.

Специалисты отметили, что меры по регулированию численности диких мясоядных животных на территории указанных общин не проводят, а без них ликвидация потенциальной вспышки смертельно опасного заболевания невозможна.

Для справки: бешенство – острое инфекционное заболевание животных и людей, вызванное вирусом бешенства. Заболеть можна из-за укусов и слюны мясоядных животных. У больных начинаются глубокие расстройства нервной системы, включающие в себя агрессивность, возбуждение, понижение когнитивных функций. Если человек не получит прививки от бешенства, то смерть почти неизбежна.

Напомним, ранее случаи бешенства фиксировали у домашнего кота и лисы.

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