На Днепропетровщине зафиксировали куклование редкой бабочки из Красной книги (ФОТО)

На Днепропетровщине снова зафиксировали редкую бабочку.

В Павлограде на Днепропетровщине местная жительница стала свидетелем куклования подалирия.

Вот такое чудо сегодня увидели на баке с водой. Были коричневые усы, но пока сходила по тел., то усы скрылись. Днепроп.обл. — в Павлоград, — поделилась она своей необычной находкой в ​​Facebook-сообществе ««.

И обнародовала фото, на котором найденное «чудо» напоминает небольшую гусеницу:

Благодаря комментирующим публикацию выяснилось, что на фото зафиксирован процесс куклования уникальной бабочки подалирия. А «усы», которые заметила женщина, – осметрий (рожки).

Подолирий готовится к куклованию. Не отрывайте его. А когда образуется куколка, то через несколько дней можете аккуратно срезать его от паутинок (особенно аккуратно там, где прикреплен конец брюшка), и весной вывести бабочку. Конечно, нежелательно, чтобы он был под прямым солнцем. На период зимы куколку надо держать в холоде и следить, чтобы не пересохла, но и не переувлажнить. А весной сделать ей удобное «гнездо» на палочке (я делал его из проволоки), – написал пользователь Facebook.

На комментарий сразу отреагировала автор публикации и отметила, что придержится рекомендаций, а также закроет будущую куколку от прямых лучей солнца.

Напомним, в июне на Днепропетровщине заметили имаго подалирия (взрослую особь). В Красной Книге Украины говорится, что его природоохранный статус – уязвим. Его вид является единственным в фауне Украины. Однако все-таки известно, что в южных регионах он является обычным видом, на отдельных участках количество этих бабочек может достигнуть в пик лета имаго до 80 особей на 1 га, но в большинстве своем не превышает 1-5 особей на 1 га. Более редкой бабочка является на севере Украины, встречается не каждый год и в некоторых местах можно увидеть одиночные мигрирующие лица.