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  • На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

Сегодня 13:01
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Сегодня ночью в Пятихатках полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Продолжается следствие, полиция выясняет обстоятельства дела.

Ранее мы сообщали, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.

К поискам нападающего были привлечены около 150 стражей порядка.

В тот роковой вечер девушка возвращалась домой от друзей, праздновавших начало учебного года.

Сам момент нападения попал на видеокамеры, но лицо насильника было не разобрать.

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