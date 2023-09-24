На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Продолжается следствие, полиция выясняет обстоятельства дела.
Ранее мы сообщали, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.
К поискам нападающего были привлечены около 150 стражей порядка.
В тот роковой вечер девушка возвращалась домой от друзей, праздновавших начало учебного года.
Сам момент нападения попал на видеокамеры, но лицо насильника было не разобрать.
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