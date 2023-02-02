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На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССР

Сегодня 14:03
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Житель Марганца через соцсети агитировал за коммунистический тоталитарный режим.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССР

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что 61-летний мужчина на своей странице в социальной сети разместил фотографию с атрибутами государственного флага и герба бывшего СССР и распространил публикацию среди подписчиков.

Согласно закону, публичное распространение такой символики в Украине запрещено.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССР

Правоохранители провели санкционированный обыск в доме пенсионера. 1 февраля правонарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение символики коммунистического тоталитарного режима). Теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССРУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали мужчину, который агитировал за СССРРусский

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