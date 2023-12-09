На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали мошенника.

36-летний мужчина разместил в социальной сети объявление о предоставлении услуг посредника в поисках работы за границей.

Помочь с работой мужчина обещал после полной предоплаты за «страхование» и «бронирование» вакансии.

После получения средств мужчина переставал выходить на связь.

Во время обыска у мужчины нашли мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты разных мобильных операторов.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество.)

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