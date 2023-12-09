На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

36-летний мужчина разместил в социальной сети объявление о предоставлении услуг посредника в поисках работы за границей.
Помочь с работой мужчина обещал после полной предоплаты за «страхование» и «бронирование» вакансии.
После получения средств мужчина переставал выходить на связь.
Во время обыска у мужчины нашли мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты разных мобильных операторов.
Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество.)
Читайте также:
Автор:
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в…
У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.
В Днепре напомнили о самом длинном подземном переходе.
Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в отношении жены.
У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.
В последнее время родители часто называют детей древними украинскими именами и заимствованными именами из других стран.
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре напомнили о самом длинном подземном переходе.
На территорию Днепропетровской области запрещено завозить некоторые грузы из Бельгии.
В Павлоградском районе во время утренних ракетных обстрелов пострадал церковный храм.
В Днепре лишат звания "Почетный гражданин города" Леонида Брежнева и Николая Щелокова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!