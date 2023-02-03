На Днепропетровщине задержали коммуниста: что ему угрожает

26 января ему объявили о подозрении. Жителя Новомосковска грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его судьбу решит суд.

Известно, что мужчина живет в Новомосковске. Он распространял коммунистические символы и пропагандировал тоталитаризм.

В полицию Каменского сообщили, что 41-летний местный житель может быть…

Сегодня, 3 февраля, в социальных сетях сообщили, что ТРЦ "Приозерный"…

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Резниченко сложил полномочия депутата Днепропетровского облсовета Сегодня, 3 февраля, состоялась очередная 15-я сессия Днепропетровского областного совета. 0 просмотров

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