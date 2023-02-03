На Днепропетровщине задержали коммуниста: что ему угрожает

По словам Нацполиции, 47-летний местный житель публиковал в соцсетях запрещенную коммунистическую символику.
Известно, что мужчина живет в Новомосковске. Он распространял коммунистические символы и пропагандировал тоталитаризм.
26 января ему объявили о подозрении. Жителя Новомосковска грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его судьбу решит суд.
Напомним, ранее сторонник коммунистического режима был задержан в Никополе.
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