На Днепропетровщине за день утонули двое людей

Сегодня спасатели достали из водоемов тела двух мужчин в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Днем в Службу спасения «101» почти одновременно поступило два сообщения о несчастных случаях с людьми на воде. Так, на улице Журналистов Индустриального района города Днепр, во время купания в искусственном водоеме, мужчина нырнул в воду и скрылся.По прибытию водолазов-спасателей с помощью водолазно-спасательного снаряжения обследовано 500 кв.м водоема.На расстоянии 40 м от берега и на глубине примерно 5 м сотрудники ГСЧС получили тело мужчины, — говорится в сообщении спасателей.