На Днепропетровщине за день утонули двое людей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Днем в Службу спасения «101» почти одновременно поступило два сообщения о несчастных случаях с людьми на воде. Так, на улице Журналистов Индустриального района города Днепр, во время купания в искусственном водоеме, мужчина нырнул в воду и скрылся.По прибытию водолазов-спасателей с помощью водолазно-спасательного снаряжения обследовано 500 кв.м водоема.На расстоянии 40 м от берега и на глубине примерно 5 м сотрудники ГСЧС получили тело мужчины, — говорится в сообщении спасателей.
Еще один трагический случай произошел в месте Новомосковска. На реке Самара мужчина пошел купаться и скрылся.
Тело погибшего мужчины нашли в 7 метрах от берега.
Тела утопленников переданы сотрудникам полиции.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар.
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в Днепре.
Сегодня ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.
Сегодня рано утром в Днепре произошел пожар.
Сегодня в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар.
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий в Днепре.
Сегодня ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район.
Сегодня рано утром в Днепре произошел пожар.
В Днепре по улице Антоновича прохожий напал на военного.
Хорошего дня, друзья!
В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве товарища.
В Днепропетровской области враг направил дроны по спасателям.
Сегодня, 13 июля, в 12 часов из водоема на Днепропетровщине достали тело мужчины.
На Никопольщине в результате вражеских артобстрелов трое пострадавших.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!