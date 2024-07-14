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На Днепропетровщине за день утонули двое людей

Сегодня 13:46
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Сегодня спасатели достали из водоемов тела двух мужчин в Днепропетровской области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине за день утонули двое людей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Днем в Службу спасения «101» почти одновременно поступило два сообщения о несчастных случаях с людьми на воде. Так, на улице Журналистов Индустриального района города Днепр, во время купания в искусственном водоеме, мужчина нырнул в воду и скрылся.По прибытию водолазов-спасателей с помощью водолазно-спасательного снаряжения обследовано 500 кв.м водоема.На расстоянии 40 м от берега и на глубине примерно 5 м сотрудники ГСЧС получили тело мужчины, — говорится в сообщении спасателей.

Еще один трагический случай произошел в месте Новомосковска. На реке Самара мужчина пошел купаться и скрылся.

Тело погибшего мужчины нашли в 7 метрах от берега.

Тела утопленников переданы сотрудникам полиции.

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