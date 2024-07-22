На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов пострадали 5 человек

Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

Сегодня днем, 22 июля, враг попал из артиллерии по Никополю. В результате обстрела пострадали 5 человек и есть значительные повреждения.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак в своем Телеграмм-канале.

Он написал, что пострадали женщины, 65 и 34 лет, и мужчины в возрасте 32 и 36 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Еще один пострадавший — 37-летний мужчина был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены пятиэтажки, автомобили, хлебный киоск и частные предприятия.

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