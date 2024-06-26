На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция

В Днепропетровской области была обесточена подстанция.

Об этом сообщают в Минэнерго.

Из-за боевых действий на утро обесточена одна подстанция и юридический потребитель. Продолжаются восстановительные работы ,- говорится в публикации.

В связи с этим возможны аварийные отключения света.

Кроме того, в области возобновили распределение газа 60 абонентам, однако в Никополе из-за обстрелов врага было отключено газоснабжение 7 абонентов.

Также Министерство энергетики Украины напомнило о действии графиков почасовых отключений: с 0:00 до 24:00.

Обращаем внимание, что основная причина ограничений – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак, – отметили в сообщении.

Напомним, сегодня с 17:00 до 23:00 будут действовать более строгие ограничения, то есть электроэнергию будут выключать нескольким очередям сразу, а также будут действовать «светло-серые» графики. Также некоторым абонентам ЦЭК приостановили подачу электроэнергии почти на весь день.

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