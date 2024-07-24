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На Днепропетровщине из-за возгорания сухостоя поврежден газопровод

Сегодня 13:49
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В пгт Магдалиновка Новомосковского района пожар повредил распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из-за возгорания сухостоя поврежден газопровод

Поэтому было прекращено распределение газа 40 потребителям.

Причиной пожара стало возгорание сухостоя.

В целях безопасности жителей данного населенного пункта специалисты Днепропетровского филиала «Газсети» приостановили доставку голубого топлива по ул. Марьевская.

Газовики регулярно очищают территорию возле газорегуляторных пунктов, электроустановок катодной защиты и всех находящихся в собственности компании участков. Они неоднократно информировали жителей региона о запрете сжигания сухостоя, особенно вблизи газопроводов. Из-за чьей-то небрежности почти полсотни потребителей газа в Магдалиновке остались без важного энергоресурса.

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