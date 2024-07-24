На Днепропетровщине из-за возгорания сухостоя поврежден газопровод

Поэтому было прекращено распределение газа 40 потребителям.
Причиной пожара стало возгорание сухостоя.
В целях безопасности жителей данного населенного пункта специалисты Днепропетровского филиала «Газсети» приостановили доставку голубого топлива по ул. Марьевская.
Газовики регулярно очищают территорию возле газорегуляторных пунктов, электроустановок катодной защиты и всех находящихся в собственности компании участков. Они неоднократно информировали жителей региона о запрете сжигания сухостоя, особенно вблизи газопроводов. Из-за чьей-то небрежности почти полсотни потребителей газа в Магдалиновке остались без важного энергоресурса.
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