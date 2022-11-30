На Днепропетровщине из-за пожара погиб мужчина

29 ноября в 23:05 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Абрикосовой поселка Васильковка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. Они сразу же приступили к тушению пожара: в 23:48 пламя локализовали и в 00:47 ликвидировали.

Огонь повредил отделку стен, пол и имущество на общей площади 80 кв. м.

В доме спасатели обнаружили обгоревшее тело 38-летнего владельца.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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