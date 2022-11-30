На Днепропетровщине из-за пожара погиб мужчина

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. Они сразу же приступили к тушению пожара: в 23:48 пламя локализовали и в 00:47 ликвидировали.
Огонь повредил отделку стен, пол и имущество на общей площади 80 кв. м.
В доме спасатели обнаружили обгоревшее тело 38-летнего владельца.
К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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