На Днепропетровщине из-за подрыва Каховской ГЭС погибло более 850 кг рыбы: убытков на более чем 7,6 млн грн

В ночь на 6 июня российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого возникла угроза затопления большей части Херсонской области, в частности города Херсона, и обмеления Каховского водохранилища.
Его воды уже отошли где-то на 30 метров от берега. Кроме того, в Марьянском Зеленодольской громады произошел массовый мор рыбы.
Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, погибло более 850 килограммов биоресурсов – это примерно 28 тысяч рыб. Ущерб, нанесенный рашистами рыбному хозяйству области, составляет более 7,6 млн гривен.
Береговую линию от рыбы уже очистили. Ее утилизировали.
Это экоцид – и за него враг будет отвечать, – отметил Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной.
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