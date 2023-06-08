На Днепропетровщине из-за подрыва Каховской ГЭС погибло более 850 кг рыбы: убытков на более чем 7,6 млн грн

Погибли около 28 тысяч рыб.

В ночь на 6 июня российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого возникла угроза затопления большей части Херсонской области, в частности города Херсона, и обмеления Каховского водохранилища.

Его воды уже отошли где-то на 30 метров от берега. Кроме того, в Марьянском Зеленодольской громады произошел массовый мор рыбы.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, погибло более 850 килограммов биоресурсов – это примерно 28 тысяч рыб. Ущерб, нанесенный рашистами рыбному хозяйству области, составляет более 7,6 млн гривен.

Береговую линию от рыбы уже очистили. Ее утилизировали.

Это экоцид – и за него враг будет отвечать, – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной.

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