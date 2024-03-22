На Днепропетровщине из-за масштабной атаки врага 1060 шахтеров застряли под землей

В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. В области действуют экстренные отключения электроэнергии.
Так, на Днепропетровщине из-за масштабной атаки врага были обесточены некоторые шахты — 1060 горняков застряли под землей.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. 1060 шахтеров находились на рабочих местах. Был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: задействованы резервные источники питания, началась эвакуация горняков на поверхность, — отметили в компании.
Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет. Отмечается, что после заживления шахт и проведения необходимых подготовительных работ добыча угля будет возобновлена.
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