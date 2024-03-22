На Днепропетровщине из-за масштабной атаки врага 1060 шахтеров застряли под землей

Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет. Отмечается, что после заживления шахт и проведения необходимых подготовительных работ добыча угля будет возобновлена.

Во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. 1060 шахтеров находились на рабочих местах. Был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: задействованы резервные источники питания, началась эвакуация горняков на поверхность, — отметили в компании.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Так, на Днепропетровщине из-за масштабной атаки врага были обесточены некоторые шахты — 1060 горняков застряли под землей.

В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. В области действуют экстренные отключения электроэнергии.

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