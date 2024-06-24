На Днепропетровщине из окна выпал 5-летний ребенок

Следует заметить, что с наступлением тепла участились несчастные случаи, когда дети выпадают из открытых окон.

Ребенка забрали в больницу и жизни малыша ничего не угрожает.

В Кривом Роге на Владимира Великого вечером из окна второго этажа выпал 5-летний мальчик, пишет «На часі». Инцидент произошел 23 июня.

Теперь днем ​​давление в сети водоснабжения будет снижено.

Эксперты сообщили об экологической ситуации в Кривом Роге после нештатной…

Пловчиха из Кривого Рога представит Украину на Олимпиаде в Париже.

Министр образования анонсировал изменения в правилах поступления на аспирантуру из-за «уклонистов» Теперь вступить в аспирантуру на контракт можно будет только на заочную и вечернюю формы обучения, и это не будет давать права на отсрочку от мобилизации. 2 просмотров