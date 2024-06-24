На Днепропетровщине из окна выпал 5-летний ребенок

В Днепропетровской области ребенок выпал из окна.
В Кривом Роге на Владимира Великого вечером из окна второго этажа выпал 5-летний мальчик, пишет «На часі». Инцидент произошел 23 июня.
Ребенка забрали в больницу и жизни малыша ничего не угрожает.
Напомним, в Днепре спасают выпавшего из окна 2-летнего ребенка из-за плохо установленной москитной сети.
Следует заметить, что с наступлением тепла участились несчастные случаи, когда дети выпадают из открытых окон.
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